目前正在服刑中的前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，日前從加拿大已大陸人士身分秘密抵達台灣，準備秘密迎娶羅東博愛醫院羅許基金會前執行長許子文的女兒，也是已過世的羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。經記者向國安局求證，國安局表示對個案不予評論。

由於薄瓜瓜身分敏感，因此他入境後國安單位就立刻掌握，並整合多個情治單位低調關注。

對此國安局表示，本局依法統合國安單位，掌蒐境外人士來臺違異常動態，即時提供權責機關參處，對個案不予評論。