台灣與英國大學聯盟（Taiwan-UK University Consortium）上周在中山大學360藝文空間舉行首屆會議，共有兩國54名專家學者及代表參與，研討會針對「淨零碳排」與「英語教育」兩大主題深入討論，並介紹雙邊國際合作計畫，期促成台英雙方更多交流機會。

這是台英大學聯盟成立後的首次研討會在國立中山大學舉辦，中山大學校長李志鵬、英國在台辦事處代表鄧元翰、英國文化協會處長Susan Milner，以及兼任台灣高等教育國際合作基金會董事長的台灣師範大學校長吳正己皆出席致詞，表達對台英雙邊合作夥伴關係的支持。

「台英大學聯盟2024研討會」開幕儀式，中山大學校長李志鵬致詞。（中山大學提供／郭良傑高雄傳真）

「台英大學聯盟」研討會「淨零排放」領域學者參訪中山大學水下載具中心，西蘇格蘭大學教授Mackay入艙體驗。（中山大學提供／郭良傑高雄傳真）

此次研討會聚焦於「淨零碳排」與「英語教育」兩大主題，與會學者各自展示研究方向、尋求合作機會，並就跨學科研究與計畫交換想法與討論策略。英國在台辦事處和我國國科會代表也介紹雙邊國際合作補助計畫，鼓勵與會者積極申請。透過「配對洽談」媒合交流，潛在合作夥伴可更加瞭解彼此研究內容、討論合作計畫可行性，並擬訂行動方案。

經由研討會密切商談後，達成多項重要成果與共識。在研究合作方面，雙方於英語教育主題組成2個合作小組，而淨零碳排領域的學者則分別與潛在夥伴進行媒合討論，為後續研究合作與交換學生鋪路。在交流計畫上，將推動教師與學生交換計畫、博士雙聯學位等。2025年下一屆會議在英國舉行，將專為新進學者設計工作坊，提供研究計畫書與學術論文撰寫訓練，提升國際合作能力。

台英大學聯盟成立於2023年11月，由英國文化協會與我國教育部共同推動，旨在促進雙邊合作與學術交流。創始成員包括中山大學、台灣大學、清華大學、台灣師範大學、愛丁堡大學、新堡大學、利物浦大學及西蘇格蘭大學。