狂寫考古題、死背單字以應付考試的時代過去了？一名日本網友分享兒子運用AI工具讀書的超神技巧，例如以生成式AI背單字等等，令人直呼「簡直是駭客」。

日本自由撰稿者村上琢太近日在社群平台X（原Twitter）分享，自己的兒子目前在台灣讀大學，主修電腦科學、人工智慧（AI），兒子分享了「22世紀」的讀書方式。

他提到，兒子的老師給了過去10年的考古題，而他用Python程式分析「讀幾年份的考題就可以考到好成績」，而結果指出只有讀3年份的題目，就有95%的機率能考出好成績，最終兒子多讀了1年份的考古題，如願拿到好成績。

他也提到，兒子平常還有學習第三外語「印尼語」，他將所有需要記憶的單字都列出來，建立成CSV文件，並用生成式AI製作包含這些單字的句子、短文，透過句子來記住單字。

而村上琢太也分享，兒子正在製作一套程式，可以進行核心訓練時，透過AI實時分析相機拍攝的畫面，檢視動作是否標準。

村上琢太直呼兒子的學習方法，簡直可以用「駭客」形容。許多網友也留言：「實在太天才了吧！」、「希望日本也可以跟上」、「完全不會浪費時間！」「已經可以充分運用自己掌握的技能 ，真是太了不起了」。