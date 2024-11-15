新竹市代理市長邱臣遠15日首度接受市政總質詢，民進黨團針對邱臣遠2個月內出國3次、多項市政建設延宕等議題提問，諷刺民眾黨執政未滿2年就在布局2026年選舉。邱臣遠則以尊重民意、市民優先8字總結首度質詢的心得，議員監督的建議都會責成各局處進一步評估、研議。

新竹市議會第11屆第4次定期會15日市政總質詢，民進黨團聯合質詢時，市議員楊玲宜指出，代理市長邱臣遠代理不到4個月，民眾黨執政還未滿2年，現在就傳得沸沸揚揚，民眾黨已經開始布局2026年大選，甚至還要推黃國昌來參選新竹市長，詢問邱臣遠看法。

邱臣遠表示，他是一貫的態度，專心市政、認真工作，會持續用穩進市政推動來回應45萬新竹市民的期待，任期即將滿2年，很多市政也都有初步成果，相關工作一定會上緊發條，跟市政團隊一起努力，他個人的立場也期待高虹安市長二審能夠無罪，盡快回歸市府團隊。

楊玲宜也指出，不只高虹安上任後頻頻出國、出庭，就連邱臣遠也是剛上任2個月內就出國3次，明年出國考察經費更暴增78％，創下歷史新高，質疑到底是市政重要，還是出國重要？基礎建設都沒做好，要怎麼拼城市外交？

此外，楊玲宜說，去年經費總共有15項重大建設，有6億元的預算因為沒有執行都保留，質疑這是行政怠惰，包括國際展演中心1.7億元被收回，香山運動場經費被減列，還有其他重大建設多次流標甚至到現在還是零進度，認為愧對市民期待。

針對首次備詢的想法，邱臣遠說，就是8個字「尊重民意、市民優先」，針對議員提出市政問題，監督的建議等，市府都會予以採納，責成各局處進一步評估，他個人面對市政相關議題，無論是工程的穩定推動，落實高虹安市長擘劃的政見等，都會有條不紊的持續推動，也感謝局處首長、市府同仁的努力，議員指教部分也會列案追蹤。