吉安鄉華城路遭人傾倒牡蠣殼，散發惡臭，懷疑來自某家餐廳所為，將開罰。（吉安鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

「真的很臭！」吉安鄉華城路路旁被人傾倒近2噸的牡蠣殼，導致腥臭飄散、蚊蠅孳生，嚴重影響社區環境衛生，吉安鄉清潔隊長樊一明指出，已報警處置，並調閱路口監視器過濾，因牡蠣殼數量大，排除來自家庭食用的可能，懷疑某家餐館所為，待確認違規事證，將依廢棄物清理法開罰。

樊一明指出，接獲鄉代會副主席黃金發通報、干城村長林世昌反應，近日在華城路路旁驚見約1.75噸牡蠣殼，因爲處較偏僻道路，平時人車較少，牡蠣殼已經被丟棄多日，散發惡臭、孳生蚊蠅，鄉公所報案並由清潔隊到場協助處理，迅速消毒並清除大量牡蠣殼，

樊一明表示，調閱附近路口監視器蒐證，畫面有部分故障或模糊，因牡蠣殼數量龐大，絕非一般住家民眾平常烤肉，或烹飪所能產生廢棄物數量，過濾後已鎖定某家餐館，警方正查證過濾。

他指出，該行為已違反《廢棄物清理法》第27條，違法實際行為將造成周邊農田農作和生活環境汙染外，最重可處6000元。因非事業廢棄物，無法開重罰，但行為真的很不可取。飯店餐廳廚餘數量龐大，應交由合法回收業者處理，不該私下亂倒偷倒。

鄉長游淑貞表示，鄉公所雖針對熱點設置可移動式監視錄影，仍需要鄉親共同守護居家社區環境清潔衛生，也呼籲業者應具備職業道德與公德心，依照規定做好垃圾分類，並妥善將廢棄物交由合法回收處理業者，若發現亂丟垃圾情形，拍下畫面向公所清潔隊通報。