氣象署下午14點30分發布海上陸上颱風警報，輕度颱風天兔在鵝鑾鼻的西南方約150公里之處，以每小時9公里速度，向東北轉東北東進行。有氣象粉專指出，打開雲圖已經爛成一團，搞不好撐不到登陸，就消失不見。粉專也提醒，花東、恆春已經開始下雨，颱風影響算是開始了，晚一點高屏也會有間歇風雨的情況，爛天氣會持續到天兔明天登陸後，被山脈殺到灰飛煙滅為止。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》在Threads上PO出天兔颱風的氣象雲圖，表示已經爛成一團的樣子，不是專家也看得出來過的不太好。該粉專還提到，現在天兔只剩輕颱，而且它還一度減速慢行，搞不好還有煞車停下的可能，周遭環境真的太毒，天兔走得愈慢，掛的愈快，搞不好可能撐不到登陸，就消失不見。

但粉專小編強調，天兔現在還是颱風，花東、恆春已經開始下雨，颱風影響算是開始，晚一點高屏也會加入間歇風雨的行列，爛天氣則會持續到天兔明天（16日）登陸後，被山脈殺到灰飛煙滅為止，至於台灣其他地方不太受影響。

不過據氣象署預報中心簡任技正伍婉華最新說明，天兔颱風各國的未來預測路徑已經趨於一致，之後轉往東北方向移動，速度會稍微加快，颱風中心有可能在明日中午前後在台灣南端陸地登陸，預估強度會越來越弱。