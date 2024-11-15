40歲的葉姓女子在戶外被蛇咬傷左腳第二趾，由家人送至醫院急診，醫師檢查發現其左腳腳背腫脹發熱，且延伸至腳踝。經過施打蛇毒血清、清創手術及抗生素治療後，左足及第二趾皮膚傷口有壞死情形，因此除了再次進行清創手術之外，也安排高壓氧治療幫助傷口癒合，經6次高壓氧治療後，原本難以癒合的足背傷口已長出新肉，且能順利健康出院。

大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師表示，高壓氧治療是讓病人在高壓氧艙內，施行1.4大氣壓以上的壓力，讓病人吸入100％的純氧氣，達到提高組織氧氣濃度的效果。

因此，對於問題傷口，高壓氧治療可以幫助促進傷口癒合，提高組織中的氧氣含量，對於促進傷口癒合非常重要。根據研究顯示，使用高壓氧治療的病人，傷口癒合時間可縮短，尤其對於慢性傷口，例如糖尿病足潰瘍和缺血性潰瘍等情況，有助於加速復原過程。

其次是增加血管生成，高壓氧能促進新血管的生成，可以改善受損組織的血液供應。當血液攜帶更多氧氣時，受傷部位的血管會增生，從而改善局部的氧氣供應，減少腫脹並加速修復。

第三是抑制感染，高壓氧具有抑菌和殺菌的作用，特別是對厭氧性細菌，因此在治療慢性傷口時，可以有效控制感染的風險。此外，高壓氧還能提高免疫系統的活性，使白血球更有效地對抗細菌。

第四是減少腫脹和疼痛，通過改善血液循環和減少組織缺氧，高壓氧治療可以減輕傷口周圍的腫脹和疼痛，進而提高病人的舒適度。

大千醫院提醒在戶外活動時，若被毒蛇咬傷，一定要保持冷靜、立即求救、解開可能影響血流的物品（如：手環、戒指等）、讓被咬的部位低於心臟、拍照或記錄蛇的特徵，並在等待救援的過程中，持續觀察傷口的變化。蔡建宗副院長也提醒，避免在夜間或清晨進行戶外活動，若遇到蛇應保持距離，以降低被蛇咬傷的風險。