一輛大貨車行經員林市員草路二段一處大轉彎處，不明原因失控自撞護欄，大貨車撞進山谷，副駕駛一度受困，由救護人員動用破壞器材救出，車上3人均受傷送醫。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

一輛大貨車在今（15）日中午由彰化縣芬園鄉往員林市行駛，在行經員林市員草路二段一處大轉彎處，不明原因失 控自撞護欄，大貨車撞進山谷，駕駛黃男胸部挫傷，乘客林男一度受困車內，由救護人員動用破壞器材救出，身體擦挫傷，另一名外籍移工右腳斷裂，警消獲報到場將3人送醫救護，車禍發生原因由警方釐清中。

警消在今（15）日中午12時27分接獲報案，一輛由黃男駕駛的大貨車，由芬園鄉員草路往員林市方向行駛，行經員林市員草路二段一處大轉彎處時，不慎自撞護欄，整輛車滑至邊坡，車上共有駕駛及乘客共3人，消防局出動救助器材車、救護車、消防車、救護車，及消防人員13名、義消人員6名到場救護。

一輛大貨車行經員林市員草路二段一處大轉彎處，不明原因失控自撞護欄，大貨車撞進山谷，副駕駛一度受困，由救護人員動用破壞器材救出，車上3人均受傷送醫。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

一輛大貨車行經員林市員草路二段一處大轉彎處，不明原因失控自撞護欄，大貨車撞進山谷，副駕駛一度受困，由救護人員動用破壞器材救出，車上3人均受傷送醫。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

警消到場發現副駕駛座22歲林男受困車內，經現場確認車輛熄火，利用水帶、貨車捆綁帶(俗稱卡哩卡哩捆綁帶)固定貨車，再以繩索確保，避免車輛向下滑落，搶救人員先確認受困民眾生命徵象，給予頸圈固定，再利用油壓破壞器材及枕木，撐開變形車頭，以長背板固定將林男救出。

林男救出後，意識清楚、右眼血腫，右大腿疑似封閉性骨折，53歲黃姓駕駛自行脫困，意識清楚，受有臉部及肢體擦傷，另有1名年約30歲外籍移工，一度意識不清，對聲音沒有反應，臉部兩處撕裂傷，右腳封閉性骨折，3人均送往員基醫院救護，移工後來恢復意識、可對話，因傷勢嚴重將轉診彰基處理，駕駛黃男酒測值為0，詳細肇事原因由警方後續調查釐清。