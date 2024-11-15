桃園市青年局今年輔導青創團隊績效亮眼，今年度已協助新創企業，獲得超過1500萬元創業補助和5000萬元潛在訂單，並持續推動與國際創業夥伴的合作。19 日起至12月3日推出「2024 桃園青年創業月」活動，內容涵蓋展會、論壇、講座及工作坊，為青年創業者搭 建交流合作平台，提供跨界合作機會。

桃園市青年局長侯佳齡表示，隨著AI和創新科技的快速發展，桃園新創生態系統也日益蓬勃，青年局今年已協助新創企業獲得超過1500萬元創業補助和5000萬元潛在訂單，並持續推動與國際創業夥伴的合作。透過「青年創業月」的系列活動，將進一步營造創新創業的氛圍，支持青年創業者的成長發展，為城市經濟注入更多活力。

桃園市青年局今年輔導青創團隊績效亮眼，今年度已協助新創企業，獲得超過1500萬元創業補助和5000萬元潛在訂單，並持續推動與國際創業夥伴的合作。（廖姮玥攝）

桃園市青年局今年輔導青創團隊績效亮眼，今年度已協助新創企業，獲得超過1500萬元創業補助和5000萬元潛在訂單，並持續推動與國際創業夥伴的合作。（廖姮玥攝）

今年11月21日則將移師位到台北圓山花博園區的Meet Taipei創新創業嘉年華，青年局將率領36組新創公司進駐桃園創新形象館，在全亞洲最大的新創展會展示桃園創新成果，並促進跨領域的交流合作，為青年創業者創造更多商業機會。22日將在桃園天際線舉辦新創論壇暨交流茶會，邀請資深創業家分享亞太經貿趨勢，通過「老創」帶領「新創」的經驗傳承，激勵青年創業者學習前輩成功經驗。

最終壓軸為12月3日的桃園青創博覽會將於桃園會展中心登場，匯聚全國100組青年創業團隊，活動專注於智慧科技和永續發展的創新應用，預計吸引超過500位產業代表、投資人及創育機構經理人共襄盛舉，透過展示創新成果與交流合作，桃園青年創業月活動期望激發更多創意，深化跨產業的協作機會。