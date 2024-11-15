台鐵公司去年與日本株式會社関水金屬KATO公司簽約，開發EMU3000型N規模型，首次限量特賣記者會今登場，同場首度公開KATO公司特製專屬台灣限定版2款包裝，以EMU3000型紅線款及綠線款顏色區分，提供鐵道迷及模型收藏家收藏選擇，10時25分開賣後，不到11時10分，100套限量商品很快就被搶購一空。

台鐵表示，模型首賣會現場，播放由KATO公司提供的模型運行影片，及EMU3000型N規模型動態展示，現場民眾不僅可親眼見識模型的高擬真度及逼真運行效果，更能體驗模型在軌道上行駛的真實模樣，彷彿EMU3000型列車就在軌道上奔馳。

台鐵EMU3000模型超夯 首批限量百套搶購一空

台鐵EMU3000型N規模型開賣，首批100套不到1小時就完售。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司與日本株式會社関水金屬KATO公司簽約，開發EMU3000型N規模型。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵EMU3000型N規模型開賣，首批100套不到1小時就完售。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

為回饋支持台鐵與愛好鐵路文化的朋友，台鐵公司特別加碼於12月7至8日於台北車站大廳舉辦「鐵道模型展」，持續提供民眾展場特惠及驚喜紀念禮品，歡迎蒞臨現場參觀搶購。

台鐵公司盼藉這次跨國合作，能讓更多民眾從中體驗鐵道模型趣味性，進一步將鐵道模型趣味推廣至全球，期待雙方合作能永續發展，未來台鐵與KATO可以開發出更多款火車精密模型。