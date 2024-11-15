以陳姓男子為首詐欺集團車手頭，召募急需用錢年輕男女，協助假投資詐欺集團提領詐欺贓款，並多層轉帳漂洗黑錢，警方共逮9男6女，清查發現1名年約30歲的女性就遭該詐團騙走約1500餘萬元，損失慘重。

刑事警察局南部打擊犯罪中心分析165反詐騙系統平台資料庫，發現有詐騙集團利用FB等社群平台投放不實假投資廣告，被害人點擊詐團提供LINE連結，加入「優質選股實戰學堂」群組後，由假投顧老師及助理要求被害人下載APP參與股票買賣，並誆稱保證獲利。

1名從商年約30歲女性從2022年6月起開始依照詐團提供的帳戶，陸續匯款多次，以獲利了結，需繳交高額保證金、傭金等費用方可提領等話術，投資人欲出金時，皆遭無故推託、延遲，過了近1年，才發現遭詐騙，初步調查財損金額高達1500餘萬元，損失金額龐大。

警方以金流查出，是49歲陳姓男子以每次可獲1至3％召募急需用錢的男女加入，協助假投資詐欺集團提領詐欺贓款，並多層轉帳漂洗黑錢，經蒐證掌握該犯罪集團據點及詐欺事證，從去年底在基隆市、高雄市等地區發動3波搜索、拘提行動，除陳男外另逮8男6女，查扣手機、筆記型電腦、金融卡及金融存簿等相關贓證物，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，並持續清查有無其他被害人。