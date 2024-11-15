世界12強棒球賽A組預賽落幕，美國今（15日）打爆地主墨西哥，全場4轟以12比2提前在7局勝出，攜手預賽4勝1敗的委內瑞拉闖進複賽，原本美國打完前三戰，處在1勝2敗的淘汰邊緣，最後豪氣拿下二連勝晉級。

美國首戰以0比1敗給波多黎各，隔天雖以12比2擊敗荷蘭，但第三戰又以3比5不敵委內瑞拉，陷入1勝2敗的淘汰的危機，所幸打線總算甦醒，第四戰以9比3擊退巴拿馬，最終戰再轟爆墨西哥，搶下關鍵一勝，以3勝2敗晉級。

賽前美國、墨西哥及巴拿馬都是2勝2敗，美國贏球後戰績雖與巴拿馬同為3勝2敗，但先前美國贏過巴拿馬，所以由美國晉級複賽。委內瑞拉與美國將飛到日本東京備戰複賽，從21日開打。

美國隊此次陣容由小聯盟頂尖新秀組成，去年首輪小熊新秀蕭爾（Matt Shaw）此次賽會打擊率高達5成79，擊出兩發全壘打，進帳12分打點，暫居大會打點王，扮演攻擊要角。

此次12強賽制殘酷，預賽12支球隊分成兩組各六隊，取分組前二晉級超級循環賽制的複賽，各隊打完三場比賽後，四強中前兩名直接打冠軍戰，後兩名進行季軍戰，比賽皆在東京巨蛋進行。