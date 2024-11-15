根據內政部統計，我國65歲以上老年人口已占18.35%，顯示台灣已邁入高齡社會，推估2025年將邁入超高齡社會，且2020年臺灣人平均壽命為81.3 歲，臨終前臥床時間更長達8.8年，由此可見老年照護在當今社會儼然成為重要議題。

目前多數兒女會選擇將年邁或失能的父母送到養老院，使家人能得到更完善的醫療照護，但受到傳統社會文化的影響，多數長輩認為在家終老才算安享晚年。據國家發展委會數據顯示，台灣目前扶老比已達27.76%，未來青壯年人口的扶養重擔更將直線持續攀升，因此規劃妥善的照護環境更顯重要。

「養生村」在國際上已行之有年，台灣近年也開始有企業投入這類居住型態的規劃之中；相較於一般住宅，養生村提供完善的醫療照護、個人健康管理、社交空間、每日餐食、休閒娛樂等全方位生活服務，長輩在此生活不僅能滿足日常照護需求，還能維持日常社交，透過人與人之間的交流與接觸，還能延緩認知上的退化。

目前台灣養生村多採只租不售的月租模式，少部分採用租售雙軌制，這樣的住宅照護規劃，使得長輩在退休後多了新的生活模式選擇，也讓在外打拼的子女對家人的日常生活能更放心。