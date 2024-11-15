經濟部統計處15日產業經濟統計簡訊，顯示台灣1-9月藥品、醫療及化粧品零售業營業額創歷年同期新高，從2023年起化妝品最大進口國從日本轉為法國，主要因台灣赴日旅遊人數大增，南韓擠進第3名擠掉美國。

經濟部統計處表示，隨社會經濟發展及消費水平提高，國人對美麗和個人護理日益重視，再加上高齡社會來臨，營養保健需求日增，因而帶動藥品、醫療及化妝品零售業近年營業額穩健成長，近10年僅2021年受Covid-19三級警戒影響年減1.6％外，其餘年度均呈成長態勢。

2024年前9月營業額達1543億元，創歷年同期新高，年增2.3％，由於該業各商品銷售向來以「個人清潔、化妝保養用品」（以下簡稱「化妝品」）為最大宗，2023年營業額「化妝品」占比達47.6％，高於「藥品及醫療用品」之19.5％，加上台灣的化妝品除自行生產外，多仰賴進口。

統計處分析化妝品主要進口國，發現日本以往都是最大進口國，但是赴日旅遊人數從2022年的35萬，到2023年的423萬人，增加約11倍，入境旅客人數僅次於南韓，且消費金額為所有國家最高。

因此從2023年起，法國躍居台灣化妝品最大進口國，日本則退居第2名，隨著韓流文化盛行且價格親民多樣化，南韓也超越美國成為台灣第3大化妝品進口國。

統計處表示，今年前9月醫療及化妝品零售業營收達1543億元，創歷年同期新高，年增2.3％，今年有機會全年創歷史新高。