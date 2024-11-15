嚴藝文和導演陳長綸在合作《俗女養成記2》後和平分手，結束7年感情；單身2年多的她，在《老少女奇遇記2》前往日本神社時許願「遇到欣賞我的男人」。是否很渴望戀情？她說，其實人生不是非戀愛不可，「是如果問我人生還有沒有什麼願望，目前應該是這個，但現在也慢慢的接受可能不會成真。」她也坦言，現階段要遇到新對象真的有點困難，尤其導演身分，更讓她不敢輕舉妄動。

嚴藝文（左）、鍾欣凌一起前往日本拍攝《老少女奇遇記2》。（羅永銘攝）

《老少女2》前往日本高知、熊本、五島、秋田四地，探尋在當地生活的台灣人，旅途中遇到多位為愛走天涯的台灣女性，讓嚴藝文對她們追愛的勇氣深感佩服，「我覺得女生的適應能力真的滿怪物的，當她確定好她的目標之後，你要她是什麼形狀都可以；當家裡發生事情，通常也是女生把壓力扛起來，當然我不是說男生不好，我意思是說這幾次旅程下來，不管年輕的還是60幾歲的洪大姐，她們身上都有某一種韌性，我覺得滿厲害的。」

嚴藝文坦言會因為導演職責，受限交友心態。（羅永銘攝）

嚴藝文先前在日本受訪時提到，自己當導演後，個性變得強勢，「有些面向是以前當演員時沒有發現的，我不知道自己這麼獨斷」，她在分手後也有深切反省自己。

過去看到喜歡的人總會主動出擊的嚴藝文，坦言現在很難遇到新對象，更別談要怎麼樣大膽追愛，「我們生活圈子就是這樣，碰到新的人可能是在新案子中遇到，但老實說根本不能做任何事啊，因為做任何事情都會因為（導演）職務讓很多事情變得不這麼單純，也會怕對方有壓力。」

鍾欣凌認為哭是紓解壓力的方法之一。（羅永銘攝）

她透露，她在執導《影后》時，與男演員排練時，都會事前跟對方強調「我要碰你囉」，「他如果真的要拿這個做文章，我是死定的哦，只是因為我很真誠，他不會對付我，我知道我在這職位上要格外的小心，沒有那麼輕鬆。所以我現在已經開始抱持著maybe就這樣吧，一個人也很好，一切隨緣吧。」

鍾欣凌點頭表示，愛情本來就很隨緣，「有些東西不是我們努力就可以得到，成績可以努力，但愛情真的需要天時地利人和，也會很希望在遇到喜歡的人的時候，是在自己最好的狀態」。嚴藝文很有感的贊同，坦言她到了現在的年紀，有時會覺得心酸，「因為女生總會有一個時間上的坎，會想說幾歲要怎樣怎樣。」

嚴藝文在熊本拍攝《老少女2》時邊拍外景邊忙著剪輯《影后》，晚上都會跟鍾欣凌分享進度。鍾欣凌興奮的說，原來這就是在前線的感覺，「我還記得有次我看楊謹華在遊覽車上示愛的片段看到忍不住哭出來，她在旁邊笑到不行，說『鍾欣凌你也太好笑了吧！』，那段很感人耶！也讓我想到，我們好老了，我們離愛情好遠。」

鍾欣凌總給人樂觀，彷彿永遠都擁有滿滿正能量的樣子，但其實難免會有感覺到壓力的時候。她說，自己舒壓的方式就是好好的大哭一場，「平常是吃東西，買個酒或是美食，在洗好澡之後放鬆一下。但如果真的壓力太大、遇到事情較難解的時候，我會讓自己哭一哭，我覺得哭其實滿有力量的，哭到累就睡一覺，睡醒好像就好了，至少有個出口可以發洩。」

自認太ㄍㄧㄥ的嚴藝文，在遇到壓力時也是選擇硬撐，「我現在會覺得哭很浪費時間，有時想說要不要哭一下，但又覺得哭會很累，這樣晚上會不能工作。其實，我自己也覺得這樣有點不太健康...」。

為了避免太壓抑，她現在多會跟朋友分享心情，或是大啖美食舒壓。一聽到美食，鍾欣凌馬上跟她討論起都吃什麼好料，「我最推薦火鍋，看它這樣滾，情緒會跟著泡泡『噗噗噗』的消失，而且一定要吃比較久，不能一兩口就吃完，這樣才會有滿足感。」嚴藝文也笑說，如果只是一碗麵或是一碗麵線，根本沒辦法撫平情緒。