進門就可看到周思齊(左)、王建民(中)與林智勝的簽名球衣。(黃及人攝)

坐落在新莊區中正路上的「三秒燒肉」，來頭可說不小，因為這是由洪志善、楊敬敏、林書緯與1名一般卻有錢的股東一起合資開的，歡迎球迷在新莊體育館看完球場前來朝聖，幸運的話，還有可能碰到洪志善、楊敬敏或林書緯3位老闆親自幫你烤肉，楊敬敏說：「我現在很多時間來巡店！」

一走進三秒燒肉，就感覺到滿滿的運動風，走進門口兩側就掛有王建民、周思齊與林智勝的簽名球衣，以及林智勝的紀念球棒與打擊手套，楊敬敏表示，原本想找在新莊棒球場附近公園路上開店，卻因房租較高，直接衝擊消費價位拉高，才會改到現址開店。」

「我們主打新莊在地居民，也有一部分是來看球的球迷，畢竟現在是球季期間，我們的東西絕對好吃且價位也很合理，」楊敬敏說，「除了招牌橫膈膜肉很好吃，特別設計由海膽、生食級干貝、蟹膏、鮭魚卵、魚子醬做成的『三秒盅』也值得一嘗，還有被燒肉耽誤的炸雞翅。」

楊敬敏更在現場親自下來烤肉，看起來確實相當專業，烤出來的燒肉也很夠水準，然後只見他在滿場跑來跑去，一下子烤肉，一下子到廚房拿食材，一下子更換與整理鐵網，簡直忙到完全不像是個老闆，等到他終於坐了下來，第一句話就是：「我終於可以坐了。」

楊敬敏烤肉模樣相當專業。(黃及人攝)

林書緯烤肉模樣比較生澀，烤出來的東西卻意外好吃。(黃及人攝)

至於先前就跟人合資開過日式串燒店（鳥本）的林書緯，一開始謙稱自己不會烤肉，實際下場操作後，他的3分熟牛肉烤得恰到好處，「之前就知道洪志善有開燒肉店，就很想跟他合資開心的，不過我很不習慣被叫老闆，因為我之前沒當過，很不好意思。」

因為突然接到中華隊開會通知缺席的洪志善，是這間燒肉店名的發想者，前提是想要用籃球術語，才會用三秒違例的三秒當作店名，接下來甚至考慮用三分球或其他籃球術語當店名，楊敬敏說：「雖然這間昨天才開幕，我們已經想在林口開第二間分店了，瞄準是在三井附近的店面。」