隨著天氣轉冷，溫差開始明顯變大，也意味著心血管疾病要進入高峰期。心臟內科醫師江晨恩表示，想要預防心梗奪命，5大警示前兆務必要注意，除了前胸正中的痛外，還有上腹痛、左臂內側痛、背痛，以及伴隨頭痛、噁心、冒汗等症狀。其中他提到，女性心梗發作常以上腹痛或背痛來表現，不可不慎。

醫師江晨恩在《常常好食》YouTube頻道中提到，心肌梗塞跟心絞痛其實是一體兩面，先有心絞痛，時間通常持續3～5分鐘，一旦疼痛超過20分鐘，就可能是心肌梗塞。

江晨恩接著提到，心肌梗塞跟心絞痛的症狀都很類似，最典型的就是前胸正中的痛。且疼痛可能會擴展到上腹部，或延展至左臂內側。值得注意的是，女性比較會出現上腹痛，甚至疼痛會擴展到背部的情況。此外，有時會伴隨頭痛、噁心、冒汗等症狀，務必要提高警覺。

心臟內科醫師蔡佳醍先前在《早安健康》YouTube頻道中表示，心絞痛或心肌梗塞有1大特點，就是整個胸口都會不舒服、很緊，其不像身上的傷口，可以明確指出來在哪裡。因此，若患者能明確地指出單一點位的疼痛，問題大多可能都跟心臟沒有關係。

蔡佳醍提醒，心肌梗塞有所謂的黃金治療時期，要在發病後的90分鐘內就醫治療，不管是使用心導管或血栓溶劑，把阻塞血管越早打通，心臟肌肉受損的就越少。另外，如心梗患者曾安裝過心臟支架，身上多會備著舌下含片，當下趕緊服用也有幫助，可減輕其症狀。

此外，心臟外科醫師袁明琦曾在《醫師好辣》節目上分享，當心肌梗塞發作時，心臟血管會急劇收縮，若越急躁就會縮得越緊，因此患者應盡量維持放鬆狀態，進行深呼吸，讓每一口氣把氧氣帶到血管裡面去，並趕快求救。他提醒，心梗來襲恐瞬間昏厥，還沒昏過去可能只是三條血管堵住一條，另兩條緊急來支援，千萬不可輕忽。