監察院今（15）表示，陸軍航空特戰指揮部（航特部）飛行訓練指揮部（飛訓部）前上校政戰主任王維義觸碰下屬胸部性騷擾，已嚴重斲傷軍譽，敗壞國軍形象，15日已通過監委林文程、浦忠成提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監院表示，王維義基於性騷擾之意圖碰觸其所屬甲女之胸部，令其有不舒服、恐懼、焦慮、憤怒等感受，造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，核其性騷擾行為不僅侵犯其人格尊嚴，並嚴重斲傷軍譽，敗壞國軍形象。

彈劾案文表示，王維義在飛訓部2020年9月29日所舉辦參訪中，攔阻負責攝影的甲女並以調戲含意，用右手手掌、手臂碰觸其胸部，也未立即移開，引起甲女不舒服、恐懼、焦慮、憤怒等感受，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，侵犯其人格尊嚴，構成性騷擾之行為。

案文提到，經航特部法紀調查結案報告及監察院詢問甲女與證人後，可判斷有以上事實，王維義亦經台灣高等法院台南分院判決緩刑2年，期間付保護管束，並應接受3小時之法治教育課程。

案文指出，王維義後雖已被航特部記過1次，但他犯案時為飛訓部政戰主任，負責督管心輔、保防與協力軍（風）紀維護等工作，竟利用職權與機會對下屬性騷擾，已損其職位尊嚴，前述行政懲處顯然不足以維持公務紀律。

因此，監院認定，王維義行為有違「公務員服務法」第6條規定，構成「公務員懲戒法」第2條之違法失職行為，有懲戒必要，爰依「憲法」第97條第2項及「監察法」第6條等規定提案彈劾，移送懲戒法院審理。