舊嘉義菸葉廠活化工程啟動，總經費1950萬元，工項包括拆除11號倉庫製作自由路入口意象、舖設開放區域地坪硬鋪面或綠地，並規劃停車區及劃設停車格，15日市長黃敏惠率領市府團隊舉行祈福典禮後，重型機具開始敲打11號倉庫頂樓牆面。

市府文化局指出，此案工期約135個日曆天，預計2025年4月完工，工程總經費1950萬元，除上述工項，還將對開放區域施作美化圍籬，2025年及2026年更編列3億元進行舊嘉義菸葉廠二期工程，包括鍋爐室、複薰室、機械室、福利社、員工浴室、舊配電室及水塔等歷史建築修復再利用，以及周邊基地的景觀設計。

舊嘉義菸葉廠活化工程啟動，市長黃敏惠15日率市府團隊祈福後，重型機具敲打11號倉庫頂樓。（廖素慧攝）

舊嘉義菸葉廠活化工程啟動，15日市長黃敏惠率市府團隊及多位議員見證。（廖素慧攝）

市府交通處指出，配合舊菸葉廠活化已研擬開闢地下停車場，正在辦理委外規劃設計的招標作業，將來爭取中央補助闢建。

黃敏惠表示，「北有松菸，南有嘉菸」，舊嘉義菸葉廠不僅是嘉義市的工業遺產，更是許多人的集體記憶，市府從2020年開始調研文史、設計規劃先期工程，如今活化工程正式啟動，未來將有綠地休憩場域、設計中心。

黃敏惠強調，市府推動「新十大旗艦計畫」，舊嘉義菸葉廠活化就是西區大發展的重要一環，未來搭配鐵路高架化縫合城市、輕軌建設，促成「西區大發展」。

市府文化局指出，市府自2020年起舊菸葉廠的調研、設計規劃，包括完成「歷史建築舊嘉義菸葉廠調查研究暨修復再利用計畫」與「舊嘉義菸葉廠全區先期規畫」，2023年進行「第10、11號倉庫環境美化工程（一期工程）」。