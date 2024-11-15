巴庫氣候融資、投資和貿易對話倡議高層會議（BICFIT對話）於今日(15)登場，由COP29主席團、聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）和聯合國開發計劃署（UNDP）世界貿易組織（WTO）、國際貿易中心（ITC）、多邊開發銀行和多邊氣候基金共同發起，結合各界合作夥伴、組織、公私營部門及學術單位，以整合、調整現有的全球倡議，使氣候融資、貿易及投資與永續發展議題保持一致性。

BICFIT將格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）、氣候行動財政部長聯盟、氣候貿易部長聯盟、氣候外國直接投資聯盟以及新成立的巴庫全球中小企業聯盟綠色轉型納入。COP29主席Mukhtar Babayev認為，將來需要更多私營部門、慈善機構、多邊開發銀行和氣候基金、國際組織和民間社會的所有人，一同做出貢獻。

BICFIT目標主要有3項，首先預計要「建立全球平台」以協助各國政府制定相關政策，促進資金流入發展中的國家，以協助應對氣候變遷危機；其次是「支持區域合作」，鼓勵各區成立平台，共同推動具體的氣候投資計畫；最後要「促進綠色供應鏈」，確保發展中國家可於未來全球的綠色產業中扮演關鍵角色。

如今，各界認為發展中國家每年需要至少2.4兆美元，才有辦法適應未來的氣候變遷，現在可確立約9000億美元的氣候融資，待COP29塵埃落定，BICFIT 倡議應會成為未來促進氣候金融、投資與各領域合作的主要解決平台，使各國可透過這項新措施面對金融層面結構性的轉變。