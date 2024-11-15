依國發會日前提出的2050淨零路徑中，我國2030年減碳目標為23％至25％，遭外界詬病目標不足，賴清德總統在氣候變遷對策因應委員會時盼提升目標，環境部也正在規劃第三期階段管制目標，環境部部長彭啟明15日受訪時表示，目前各部會都在提各自計畫，但坦言走傳統的路到不了，希望各部會提升減碳幅度，但一定會突破23％至25％，「目前往30％接近中」。

如英國等已把2035年減碳目標提升為80％以上，多個國家也設定60％以上目標。彭啟明表示，此次除了會提出2030年的目標增強版以外，也會有2032年目標，數字相較過去會有顯著的提升。

此外，我國無法以官方身分參與COP29，環境部15日舉行論壇，彭啟明坦言，全世界200餘國中僅有我國、科索沃及梵諦岡無法參加COP會議，但台灣仍希望與氣候行動連結，並向國際社會展示接軌的決心。

有媒體詢問川普總統反對氣候協議，彭啟明則指出，美國於全球氣候科技屬領先地位，相信川普總統不會放棄氣候科技能再為美國再次偉大的機會，且雖然川普上次退出巴黎氣候協定，但美國碳排依舊下降，至於任命反對綠能環保部長，他相信，美國絕對不會放棄如氣候科技等全球領先角色。

彭啟明提及，COP29最大亮點之一為全球碳市場大家有共識，如果進展順利，也對台灣產業減碳有幫助，環境部也與外交部組成團隊，盼與友邦合作，但他指出，無論如何還是要以台灣本地減碳優先。