川普重返白宮，美國亞利桑那州AZ廠面臨政治壓力等高強度挑戰，原本傳出12月6日將舉行完工典禮，但台積電創辦人張忠謀面對媒體詢問表示，美國廠進度良好，但大概不會有完工典禮。《經濟學人》撰文指出，台積電在美中台間走鋼索，必須平衡三方的需求。

報導指出，台積電蒸蒸日上，是AI晶片霸主輝達的唯一供應商，從2020年初以來，其銷售額大幅成長一倍多，推升台積電市值突破1兆美元，躋身全球十大最具價值公司行列。

但台積電身為美國科技巨頭的重要供應商，處境很尷尬，最近發生的事件更表明，地緣政治限制正在產生影響。

像是華為最新AI處理器「昇騰910B」，被發現有台積電7奈米晶片。但台積電強調，2020年9月中旬受限於美國禁令，就不再向華為出貨。隨後台積電告訴大陸客戶，從11月11日起暫停供應7奈米及以下更先進晶片產品。

報導認為，「台積電在走地緣政治鋼索」，川普先前抨擊台灣竊取美國晶片產業，並猛烈抨擊《晶片法案》，表示對晶片徵收關稅比補貼更能有效促進美國製造，這些說法也讓台灣、台積電坐立難安，台積電未來必須平衡美國、大陸和台灣的需求。