為響應2050淨零碳排政策，LUXGEN更身體力行參與「企業員工通勤足跡數位盤查機制研究計畫」，透過「綠色里程登錄平台」和數位化記錄工具，用更便利、精確方式盤查員工上下班通勤時的綠色里程(含低碳里程及淨零里程)。從今年5月至8月，LUXGEN參與計畫總示範的通勤里程達2萬5167公里，其中更積極導入n7電動車進行日常里程記錄，精確計算電動車出行所減少的碳排放，整體減少燃油汽車所產生的1778公斤CO2e排放量。目前，LUXGEN仍持續偕同員工參與該計畫，協助揭露與管理國際溫室氣體盤查涵蓋範疇中的其他間接排放(範疇三)。

除此之外，LUXGEN也持續努力推廣純電交通普及，目前新世代純電休旅n7皆可線上訂購，11月不限品牌只要透過L.E.S認證中古車鑑價回購後，入主n7即可享舊換新最高5萬亮點回饋。另外續航里程達711公里的全新n7 LR長程版也已正式開放大眾試駕。