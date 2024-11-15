全球最大記憶體晶片以及智慧手機製造商的三星電子，15日盤中一度最高飆升8.6%，最後收漲7.2%，走出連5黑的陰霾。三星在14日時，收在52周低點49900韓元位置，大概是帳面價格（book value）的9成。

最近雖然反彈，但三星股價今年迄今還是大跌32%左右。彭博社指出，因為三星未能像同業SK海力士一樣，掌握人工智慧AI的先機。再者，三星也有可能成為未來川普政府保護主義下，諸多受害者之一。

不過，部分分析師把15日三星飆升的原因，用技術線型來解讀，故漲勢是否可持續下去還有待觀察。大和證券（Daiwa Securities）認為，三星是從49900韓元開始止跌反彈，而50000大關是韓國散戶對三星一個重要的心理支撐價位。

對三星較保守看待的英國資產管理集團駿利亨德森（Janus Henderson）表示，考慮到韓國的貿易風險以及HBM（高頻寬記憶體）的急起直追需要時間，加上記憶體大環境不佳，故股價不高是合理的。其實還有更好的科技類股可以去買，且大部分都在台北股市中。