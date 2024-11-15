曾國城、大霈、製作人李慧蘭今（15日）出席民視《我的成長》記者會。經營拌麵副業近10年的曾國城，透露今年營業額破億，業績與去年相較是持平，他透露今年將發出300萬的年終獎金，「現在將近30個員工，一個月年終是基本的。」

他以電影《小雁與吳愛麗》入圍61屆金馬獎的最佳男配角，有無信心打敗施名帥等勁敵？他謙虛表，自己是運氣好能夠參與到優質作品，「有人說露屁股可以跟梁家輝比，我自己是覺得差很多，梁家輝精實多了。但我那時人在高雄美濃，都已經三更半夜了不能說不拍，只好做好保護措施，總不能便宜夏于喬吧。」

大霈（左）、曾國城首次一起主持《我的成長》。（民視提供）

大霈（左起）、曾國成、製作人李慧蘭出席《我的成長》記者會。（民視提供）

曾國城透露副業的年終數字。（民視提供）

單身許久的大霈，透露現在沒有對象也沒有追求者，「通常都是我追別人，現在還沒有看到心儀對象。」她對另一半的要求有穩定的事業、經濟狀況正常，最重要的是身高不能比她矮。

她說，自己遇到喜歡的人都會約對方吃飯、聊天，或者是約對方爬山，曾國城聽後笑言：「爬山可以看他體力好不好，這很聰明耶！」單身家庭出身的大霈，坦言因為身邊家庭破碎的人太多了，所以對踏入婚姻一事不急，「渴望但不會亂踏進。」

大霈分享感情近況。（民視提供）

她也直言，過去遇過渣男，「他跟我身邊的同事、學妹有肢體上的關係，各種連結，小時候遇到的確滿挫折滿痛的，但後來想想，遇到渣男對我而言也是滿好的我的成長。」