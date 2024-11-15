結束上季跟TPBL新北國王合約後，兩個月後將滿41歲的「Amigo」楊敬敏並未找到新東家，目前就是天天過著極為規律生活，「我還沒打算要退休，只是我從來沒有考慮過加盟南部球隊，目前每天過著規律生活，很擔心自己變胖了，調回狀態要花不少功夫。」

楊敬敏表示，目前每天幾乎都是過著早上起床訓練，然後幫忙巡店，最後就回家睡覺的規律生活，想要不要變胖不太可能，「只是我現在的思維跟以前在球場時的思維不太一樣了，可是我還是想要繼續打球，直到自己真的無法打那天為止。」

楊敬敏坦承自己最近很少在看球賽，最多就是看一下比賽結果的新聞，不過聽到好友林志傑即將打完本季退休消息，他的第一個反應是很可惜，「因為我感覺富邦勇士太保護志傑了，到了我們這種歲數，反而應該要讓他多打，才有辦法保持狀態。」

「回憶兩年前的PLG總冠軍賽期間，我有次跟志傑、永仁(當時是勇士助教)聊天說到，應該要給志傑多一點上場時間才對，」楊敬敏說，「好笑的是，當時我給了志傑建議，結果他們卻擊敗我們奪冠了。」