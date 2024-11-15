虎航將在19日至21日辦理公開申購，22日抽籤，公開申購價格40元，公開申購股數計1,790張，以今日收盤價78.7元計，抽中一張現賺3.87萬元。

虎航改列一般板上市股票承銷案採80％競價拍賣、20％公開申購，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。本次參與投標合格標單202,618張，是本次競價拍賣7,161張數的28.3倍，其中法人得標率約18.1％。

虎航10月營收13.03億元、年增6.7％，累計前10月營收139.39億元、年增35.7％，均寫同期新高。展望第四季，11月初ITF台北國際旅展人氣、買氣雙旺，賞楓、滑雪等秋冬旅遊需求強勁，日、韓因平均飛時不長，買氣不減，26日將開航宮崎，成為日本第20個航點，從售票及旅遊業者成團情況，法人估，第四季可望淡季不淡。

今年前三季營收126.37億元、年增39.6％，稅後淨利為24.76億元，純益率20％，每股稅後純益（EPS）5.52元，創新高。