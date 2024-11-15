我國老人人口數已達443萬人，約佔總人口近19％，超高齡化社會即將來臨，衛福部積極打造初級社區預防體系，廣布社區照顧關懷據點，截至今年9月已佈建4949處，社家署今年更遴選20個據點，透過創新輔導、串連多元資源，推動據點創新計畫，期望開創更多服務模式、造福更多社區長者。

社家署代理署長周道君表示，統計至今年9月，我國老人人口數已達443萬人、社區照顧關懷據點已佈建4949處，若一個據點服務30位長者，估計目前只服務15萬名長輩，「再開5千個據點也不夠用」，因此希望推動創新計畫，讓社區據點用不同方式，照顧社區內長者，實現共生、永續目標。

社家署今年遴選20個社區照顧關懷據點，於今日（15）舉辦成果發表會，進行創新分享與交流。20個「創新實驗家」展現創意思維，發展特色服務，如高雄市寬霖幸福學堂致力推動環保，轉化廚餘為有機肥料；彰化縣源泉社區開設Podcast節目；基隆市中山區中山里則打造木工修繕區，邀請社區民眾參與修繕活動，落實社區永續經營。

周道君指出，今年社家署投入約500萬元經費推動此次計畫，是很新的嘗試，期望從20個據點開始長出小小樹苗，未來茁壯成大樹，「長輩在社區內好好過日子，是很基本的願望，但卻需要很多人共同努力來促成」，期望未來繼續用不同的服務模式，找出更多元可能性，服務更多長者。

周道君表示，目前整個計畫約會在年底完成結案，明年會根據今年推動成果，進行檢討及調整，延續好的成果、改善並增進缺失部分，期待藉由社區照顧關懷據點創新實驗家經驗，鼓勵更多據點加入創新服務。

因應超高齡社會，衛福部廣布社區照顧關懷據點，提供在地老人關懷訪視、電話問安、送餐共餐等服務，未來規劃推動據點2.0，邁向全齡互助、社區共生，讓社區中每個人都能自助及互助，共同承擔社區責任，由下而上整合在地人力與資源，建構多元、包容、共融且永續的社區。