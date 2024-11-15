今（15）日凌晨1時35分，國道1號南下楠梓路段發生驚險車禍。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

今（15）日凌晨1時35分，國道1號南下楠梓路段發生驚險車禍。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

今（15）日凌晨1時35分，國道1號南下楠梓路段發生驚險車禍。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

今（15）日凌晨1時35分，國道1號南下楠梓路段發生驚險車禍。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

今（15）日凌晨1時35分，國道1號南下楠梓路段發生驚險車禍，33歲林姓男子駕駛自小客車疑似未注意車前狀況，撞上前方由32歲胡姓男子駕駛的營業小貨車，兩車移至外側路肩時林男車輛竟然起火，火光驚人，所幸無釀成大禍。另有2輛自小客車因輾壓掉落於路面的貨物而受損，車禍現場一度混亂。

警方調查，林男駕駛的自小客車行經楠梓路段外側車道時，疑似一時不察，直接追撞前方胡姓男子的營業小貨車。事發後雙方移至路肩，沒想到林男車輛隨即起火燃燒，火勢迅速蔓延。

期間，30歲劉姓男子及22歲康姓男子分別駕駛的2輛自小客車行經此處，因路面佈滿掉落物而輾壓受損，所幸未造成嚴重傷亡。

該起事故導致林男輕微擦挫傷，緊急送往岡山秀傳醫院治療，無生命危險。現場處理後，警方於凌晨2時47分完成排除作業，全線恢復通車。經查，各駕駛均無飲酒情形，事故處理程序已由岡山分隊依規定處理。

國道警察隊呼籲駕駛人，行車應隨時注意前方狀況並保持安全距離，以防一時不察釀成事故。本次車禍再度提醒用路人，專注行車、安全駕駛不僅是自我保護，也能避免影響他人行車安全。