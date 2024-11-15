林鴻明表示，目前預期信驊第四季表現將與第三季持平，毛利率則希望維持在65%左右。此外，由於大型企業對AI資本支出持續增加，他對明年更加樂觀，預期明年整體營收成長將優於今年。信驊今年前10月一般伺服器業務成長達100%，AI伺服器業務成長15%，明年AI伺服器營收成長有望達20~25%。

從長期目標來看，林鴻明希望信驊成為雲端伺服器BMC（遠端管理控制晶片）及非BMC領域（Cupola 360）的領導者，成為公司營運的兩大支柱。目前BMC業務占比約為90%，非BMC占比為10%。他強調，BMC領域成長迅速，非BMC領域也在穩定增長，長期目標是將非BMC業務占比提高至25%，但這需要時間逐步達成。

談及中國市場，林鴻明提到，中國市場回溫情況良好，今年第四季的拉貨表現優於預期。至於是否與美國大選帶來的不確定性有關，導致提前拉貨，「確實也是有可能」。

林鴻明也談到，以信驊所關注的雲端市場來看，AI巨頭們目前處於競賽狀態，各家企業都試圖在這場競賽中勝出，展現出相當積極的態度，相信這場競賽在未來幾年內將見分曉。

信驊今年業績亮眼，第三季稅後純益7.29億元，季增加43.5％、年增加170％，每股純益19.3元；累計前三季獲利達16.28億元，較去年同期成長133.57％，每股純益43.09元。

針對美國新任總統川普即將上任可能加重課稅的問題，林鴻明表示，這是所有企業都必須面對的挑戰，因此他並不特別擔憂。