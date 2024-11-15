美國總統當選人川普即將回鍋，拜登政府高級官員表示，美國需要做好擴大核武力量的準備，以遏制來自中國、俄羅斯和北韓日益成長的威脅。不過，是否部署更多核武的決定，將由即將上任的川普政府決定，但川普政府尚未詳細說明其防禦計畫。

據《華爾街日報》14日報導，在川普的首個任期內，他批准了從歐巴馬政府繼承的所有主要核武計劃，並增加2個新的核系統。

拜登政府的政策已編入其《核子使用指引》中，推出之際正值中國正進行大規模核子建設、俄羅斯在軍備控制談判上猶豫不決、北韓正在增加其核武庫。

拜登今年稍早簽署這項高度機密的指令，指示五角大廈制定同時阻止中俄朝侵略的方案。這些國家一直在軍事事務上合作，增加華盛頓可能需同時應對多場衝突的風險。

政府官員表示，拜登的政策強調發展先進非核系統，以及深化與亞洲、歐洲盟友的軍事合作，以應對潛在危險的重要性。然而，五角大廈也在準備方案，如果這些努力被證明是不足夠的，考慮到軍備控制挫折的可能性和美國下一代核系統實戰化的進一步延遲，將部署更多的核彈頭。

拜登政府的一位高級官員說，「如果目前的趨勢繼續朝負面方向發展，俄羅斯對軍備控制說『不』，中國在擴建，北韓也在擴建，那麼未來可能需增加美國部署的核武器數量。問題是，如果你在常規方面做得更好，並與盟友緊密結合，你能否使其需求降低」。

15日將向美國會提交的一份有關核子使用指南的解密報告，並未概述正考慮的具體選項，但指出「可能有必要調整美國現有核武力量的能力、態勢、組成或規模」，以應對多個對手正使核武成為其國家安全戰略重點。

川普將有一些現成的選項，來加強美國核三位一體的所有三個部分。核三位一體包括陸基飛彈、海基武器以及轟炸機。這些潛在的措施包括為陸基的民兵III型（Minuteman III）飛彈增加多個彈頭、在配備彈道飛彈的潛艦上部署更多核武器，以及推進核武裝巡航飛彈潛艦的開發計劃。這項計劃最初被拜登政府取消，但後來由國會恢復。

曾任職於國防部核議題的高級官員、直到8月才離職的那蘭（Vipin Narang）表示，「川普政府將會繼承一些嚴謹的作業和選項，因此他們可以接續這項計劃並加以推進。」

然而，一些軍備控制專家認為，重點放在加強美國的核能力是不適當的。專注於安全議題的核子專家克里斯登森（Hans M. Kristensen）表示，「投資於常規作戰能力似乎是比增加核武器更有效影響對手的方式。您可以用常規武器，而我們現有核武庫已足以應對各種不同的情境。」

數十年來，一個核心假設是，美俄核武可透過互惠協議逐步減少。但在2010年簽署的《新削減戰略武器條約》將於2026年2月到期，該條約限制美俄雙方的戰略武器數量在1550件，但目前華盛頓和莫斯科之間並未展開後續協議的談判。

儘管俄羅斯已暫停參與該協議，但美國務院在1月的報告中表示，俄仍可能遵守協議中對彈頭數量的限制。這將為川普提供機會，嘗試與莫斯科達成新的軍備控制協議，至少在短期內可減輕增加核武庫的壓力。

然而，更大的挑戰來自中國。在川普第一任期以及拜登政府期間，中國拒絕參與核武討論的努力。不過，今年9月，中國在進行一項橫跨太平洋的遠程彈道飛彈測試時提前通知，這或許顯示北京準備採取小規模措施以降低核風險。

根據美國防情報局最近的報告，2018年時中國被估計擁有約200枚可運作的核彈頭，而到2030年，這一數字預計將超過1000枚，其中大部分將部署於能夠打擊美國的系統上。隨著中國核武力量成長，美國將首次面臨需要嚇阻2個核武大國的局面。

拜登政府已採取一些措施升級，但並未擴大核武力量，包括宣布將研發更強大的B-61重力炸彈新版本。此外，政府也採取措施延長俄亥俄級潛艦的使用壽命，以應對延遲部署哥倫比亞級潛艦的風險。

負責軍備控制與禁止核子擴散的白宮官員瓦迪（Pranay Vaddi）6月表示，「我們專注於『更好』的方式，而不一定是『更多』的方式。但我要明確說明，若敵對國家核武庫持續擴張，未來幾年我們可能不得不增加現有部署的數量。若總統做出這樣的決定，我們需做好充分準備來執行。」