第29屆聯合國氣候變遷大會（COP29）今(15)日迎來第4天，來自商界、金融界和慈善界的領袖們，以及總資產達 10 兆美元的投資者齊聚一堂，將攜手合作加速私人資本進入氣候市場，並共同推動一系列氣候相關投資，支持全球減碳和永續目標。

COP29於11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行。15日展開商業、投資和慈善氣候平台(BIPCP)對話，聚集逾1,000 多名商業、金融和慈善領袖，討論私營部門在應對氣候變化中需要扮演的關鍵角色。活動的一大亮點是擁有超過 10 兆美元資產的投資者團體宣布，他們將聯合起來制定共同的願景和行動計劃，以加速將私人資本部署到氣候市場。

「COP29 三大氣候投資行動」

1、 亞洲開發銀行（Asian Development Bank），宣佈一項新的區域計劃，將投入35億美元資金，應對中亞( Central Asia)、南高加索(the South Caucasus )和巴基斯坦( Pakistan)地區因冰川加速融化所引發的水資源危機。

此計劃命名為「Glaciers to Farms」，獲得綠色氣候基金（GCF）的支持，將在亞塞拜然（ Azerbaijan）、吉爾吉斯共和國（the Kyrgyz Republic）、塔吉克（Tajikistan）和烏茲別克（ Uzbekista）進行冰川風險評估，確保水資源的永續利用及糧食安全。

2、亞塞拜然銀行協會主席扎基爾·努里耶夫（Zakir Nuriyev）代表國內銀行業宣布，將於2030年前投入12億美元，支持綠色與永續發展項目，助力國家低碳轉型。

3、瑞典政府宣布向聯合國綠色氣候基金（GCF）捐贈7.3億美元，協助中低收入國家進行應對措施，以保護其社會免受氣候變遷的衝擊，並推動減排計劃。

第29屆聯合國氣候變遷大會（COP29）展現私營部門、金融機構及國際組織對於攜手應對氣候變遷的決心；藉由跨部門合作、加速資金流動、並推動創新解決方案，才能真正達成《巴黎協定》下的減碳承諾。