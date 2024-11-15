宜蘭地方法院法官張軒豪月前酒駕，他遭檢方起訴，且宜蘭地方法院向法官評鑑委員會具狀請求對他進行個案評鑑，法評會考量他坦承違失、深自反省，決議將張軒豪報由司法院移送職務法庭審理，建議罰款，罰款數額為現職月俸給總額4個月。

已停職的宜蘭地方法院院法官張軒豪在2024年8月19日晚上遭員警攔檢進行酒測，酒測值為每公升1.05毫克（mg／L），張涉犯刑法公共危險罪，經宜蘭地方檢察署檢察官偵結起訴，宜蘭地院請求法評會對張軒豪法官進行個案評鑑。

法評會認為，張確有酒後駕車而涉犯刑事法律之情事，其行為不檢且有損司法形象，違反法官倫理規範第5條，情節重大，他的所為，將導致公眾喪失對其職位之尊重與執行審判職務之信賴，並損及機關信譽與司法形象，為維護人民對於司法之信賴，應付懲戒。

法評會審酌受張軒豪法官酒測值甚高，涉犯刑法公共危險之罪嫌且經司法院予以停職處分，惟受評鑑法官坦承違失、深感愧疚與自責及表示深自反省，且可預期將來有相當之刑事責任等情，建議依法官法為罰款處分，其數額為現職月俸給總額4個月，以為懲儆。