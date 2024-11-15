目前紐約12月期金跌0.19%，報每盎司2,567.90美元。現貨金跌0.14%，報每盎司2,562.62美元。

金價已經連跌六天，本周料將下跌超過4%，創下2021年6月以來最大單周跌幅。聯準會主席鮑爾周四表示，美國經濟表現非常好，央行將不急於降息。此番發言促使市場降低對12月降息的預測，並帶動對央行政策敏感的美國公債殖利率急升。持有黃金並沒有利息可拿，因此利息和債息下滑有利於黃金交易。

上周川普當選美國總統後，金價加速走跌。與10月31日創下的歷史高點相比，金價已經下跌約8%。

市場普遍預期川普提出的政策可望提振美國經濟增長和企業獲利，但也可能因此打亂聯準會的降息步伐，美元應聲走高，美元指數創下兩年高點，使黃金價格承壓。

儘管如此，受惠於聯準會啟動寬鬆周期、央行買盤、地緣政治緊張升高，以及經濟風險加劇，今年以來黃金價格仍然上漲逾20%。