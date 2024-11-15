展望後市，林維俊表示，全球經濟復甦步調不一，通膨壓力雖有減緩跡象，但經濟成長動能仍呈現不均情況，台新金將持續密切關注全球經濟變化，並以穩健的策略審慎因應各項挑戰。

台新金截至第三季股東權益報酬率11.61％、每股淨值13.8元。資本結構方面，台新金、台新銀、台新證及台新人壽資本適足率為133.1％、14.8％、272％及324％，資本結構持續穩健。而台新銀逾放比及覆蓋率分為0.12％及1039％，授信資產品質維持良好。

作為主要獲利引擎的台新銀前三季表現出色，稅後淨利139.63億元、年增16.1％，創同期新高，各項業務均穩健成長，全行總放款年增14.3％、總存款年增11.4％，存放比73.8％，淨利差（NIM）及存放利差同步「雙升」至1.27％、1.32％。

台新銀前三季淨手續費收入達111億元、年增21.5％，其中財管淨手收成長動能強勁。而在信用卡相關業務方面，簽帳金額及毛手續費收入分別年增達13.8％、19.4％，有效卡數續增至逾480萬張，收單家數近17.2萬家，持續成長並穩居市場前列。

台新人壽前三季稅後淨利18.9億元，年增達72.9％，亦創同期新高，主要受惠保費穩健成長及投資收益增加。初年度保費收入達195.69億元、年增達1.05倍，主因利變型商品動能強勁，推升市占自去年底1.89％成長至3.36％，負債成本率自去年同期3.82％降至3.78％。

台新證透過數位平台技術升級，持續推出全新數位投資服務及全方位數位投資工具。受惠資本市場熱絡挹注投資收益提升、經紀手續費收入穩定成長助攻，台新證前三季稅後淨利19.5億元，年增達75.5％，亦創同期新高，經紀市占率維持2.26％。

對於前三季外幣放款年增達32％，台新銀總經理林淑真表示，主因全球經濟基本面相對回穩，台灣第三季出口仍成長，且AI設備相關採購持續成長，外幣放款成本雖相對較高、但產業需求帶動成長，預期至年底今年放款將維持雙位數成長動能。

而台新金前三季換匯收益（SWAP）收益約13億元、較去年同期約27億元減少約52％。展望後市，由於台美利差可能隨著聯準會降息而逐步縮減，預期第四季跟明年SWAP收益應不會比今年多。

台新金除持續開創新局、提升營運成長，並加速AI布局，運用AI工具全方位賦能，建立AI治理規範與控管措施，建立可信賴、負責任的AI系統。台新銀、台新人壽與台新證結合AI提供各項服務，目標明年將推出12種全新應用，實現高度客製化經營模式。