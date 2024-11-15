高雄港第七貨櫃中心今（15）日舉行落成營運典禮，耗時近4年、斥資328億元（政府投入203億元、民間投入125億元）打造，成為長榮海運（2603）貨櫃基地的新母港，將再創營運新契機。

第七貨櫃中心擁有5座深水碼頭，可同時靠泊4艘現今全球最大2.4萬TEU貨櫃船裝卸作業，一字排開的橋式起重機、自動化櫃場、5G通信科技及遠端監控中心等智慧化建設，給予第七貨櫃中心每年450萬TEU（20呎櫃）的貨櫃裝卸量能，長期更能實現每年650萬TEU的目標。

交通部部長陳世凱表示，高雄港作為我國第一大港，穩健打造智慧化港口，第七貨櫃中心由政府與民間合作，不只是現代化的全自動櫃場，更是世界前十大海運公司長榮海運的新母港，強化高雄港穩居亞太地區貨櫃轉運樞紐地位。

港務公司積極執行「整併航商碼頭」政策，客製化獎勵措施，提高航商轉運來臺意願，發揮港埠資源最大效益，促升航商營運效能。港務公司李賢義董事長表示，第七貨櫃中心搭載全臺最新智慧化設備，將再推升高雄港的全球貨櫃港吞吐量排名。

港務公司注重績效也重視永續，引進精良的港埠設備，穩定增加營運效能，也塑造海洋生態循環，替高雄港未來布局，期成為航商業者創造競爭力的最佳夥伴。