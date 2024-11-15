我國駐巴西聖保羅辦事處去年3月驚傳組長王之化墜樓身亡，其妻俞惠敏認為丈夫是不願配合處長馮光中要求不當核銷工程款、不堪長期受到壓力而以死明志，北檢訊問認為馮涉犯《貪汙治罪條例》，以10萬元交保。監察院今（15）公告，聖處現任處長馮光中未依法行政也未善盡監督責任，均有嚴重違失，情節重大，7日監院已全數審查通過其彈劾案，移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，馮光中在辦理職務宿舍、駐處館舍等3項採購案時，雖有辦理招標，但得標廠商卻早於招標前就得知履約條件和內容、開始施作，已違反「政府採購法」公正、公開精神，前述採購案也都經馮光中核定，顯示其疏於監督管理，有重大違誤。

案文續指，前述採購案期間有館舍失竊，馮光中卻未立即通報外交部，也無端違法將失竊協商作為該案付款前提，馮光中與得標廠商間利益糾葛，除內定之外更疑似透過招標案添購未經核准設備。

案文再指出，馮光中逕自向巴西警方聲稱王之化有身心問題，王輕生後，又發現該處保管現金不明短少，開啟保險箱的影像紀錄也未被妥善保存，馮光中身為主管卻未妥善保存相關事證，顯未善盡督管責任，又在未事先專案報請核准下，聘當地會計師處理聖處會計業務，不但不合法，更有洩密之虞。

綜上，監院認定馮光中嚴重違誤，情節重大，已於7日全數審查通過監委王幼玲、蔡崇義、林文程提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。