希臘空軍

美國國務院已批准一項達1.6億美元（約52億台幣）的「對外軍售」（FMS）案，以透過發動機的全面支援和後勤服務，來加強希臘空軍的 F-16機隊。協議包括 F-16 發動機的後續支援，還有如地面操作設備、備件、軟體和技術文件等重要零組件及服務。

此外，協議並承諾，將提供美國工程和後勤支援，以確保相關資產能順利整合入希臘的軍事行動。希臘身為重要的北約盟友，而強化F-16戰備能力符合美國的外交政策利益，有助於維持東地中海這戰略重地的穩定。

分析指出，這項軍售將在不影響相關地區更廣泛軍事平衡的情況下，提升希臘戰力，凸顯它身為歐洲穩定力量的角色。俄亥俄州的奇異航太（General Electric Aerospace）將成為交易的主承包商，但不涉及抵消協議，也不會為此增派美國人員前往希臘。

雖然這項認證已正式通知國會，但最後的交易金額可能會根據希臘的預算和最終需求而更動。由於預料不會影響美國的防禦戰備，這項軍售提案加強了華府與雅典的關係，也重申美國支持北約盟友維持強大區域安全戰力的承諾。

F-16是希臘空軍的核心防衛平台，在區域安全中發揮舉足輕重的角色。多年來，希臘的F-16機隊經歷幾次重大升級。希臘空軍最初在 1980 年代末接收30批次F-16C/D戰機。機隊2000年進行了第一次重大升級，添了50批次版，增強雷達和航電能力，同時整合了新武器，以提升空對空和空對地攻擊的精準度。2009年希臘又邁出一大步，將部分機隊現代化為52+批次版，除了改進發動機外，也添置外掛式油箱和先進目標瞄準莢艙，大大擴展了它們的作戰範圍和續航力。

近年來，希臘2017 年獲美國批准，砸下15億美元（約487億台幣），啟動了一項大規模現代化計畫，將83架 F-16 升級為 F-16V配置。相關升級包括先進的 AN/APG-83 主動電子掃描陣列（AESA）雷達，加強對多目標的追蹤和交戰能力，並增加新電戰系統，升級航電設備。

第1架 F-16V 已於 2021 年交付希臘空軍，而整個升級計畫將在 2020 年代中期完成。未來希臘空軍更將獲得 F-35戰機，增加匿蹤戰力，提升穿透敵方防禦空域的能力，並收集即時情報，執行精確打擊。

而未來在聯合作戰中，希臘F-35和F-16將以互補的角色運作，徹底發揮各台的優勢。F-35靠隱形性能，先進感測器，還有資料彙整能力，將在高威脅環境中發揮主導作用，而這些資料可以透過安全資料連結，即時與升級後的F-16 共享，讓F-16得以從更安全的距離與目標交戰。