去年10月間，屏東市一處刺青店遭人縱火釀2死，涉嫌放火的19歲許濸雄則辯稱自己患有憂鬱症，只是想警告對方，沒想到鬧出人命，許嫌遭檢方收押4個月後被依殺人、縱火罪嫌起訴，案經屏東地院審結後，法官15日依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

去年10月29日清晨4時31分許，屏東市民享路的刺青店民宅1樓傳出火警，警消獲報緊急派員搶救，5時16分撲滅火勢，這場惡火造成28歲陳姓老闆娘送醫不治、30歲黃姓老闆重傷，而黃姓老闆在加護病房搶救8天後不治。

警方在案發後不到10小時逮到涉嫌縱火的19歲許濸雄，許嫌在偵訊時強調自己患有憂鬱症，更拿出相關藥物佐證，並強調自己只是要給對方警告，沒想到會鬧出人命，但警方事後調查發現，許嫌不僅沒有醫師證明，更未領有手冊，而旁人也怒斥，「這人的精神根本比我們都正常」。

刺青店員指出，許嫌多年前曾到以前的刺青店找黃姓老闆刺青，就是他身上的半甲，不久前又想刺背後而上門，但經過討論，老闆決定不接他生意，雙方不歡而散，他們懷疑許嫌是因此恨在心，進而縱火。