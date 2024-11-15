中央氣象署在下午16時15分發布海上陸上颱風警報，輕度颱風天兔中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約130公里之處，以每小時9公里速度，向東北轉東北東進行。暴風圈已接觸台灣南端陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅。氣象署下午16時發布最新風雨預報，明天（16日）屏東縣（僅恆春半島）、台東縣等2縣市達停班停課標準。另也提到天兔颱風暴風圈已接觸台灣南端陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅。

氣象署公布最新風雨預報。

根據氣象署下午16時公布的最新風雨預報，在16日6時到16日12時風力預測，屏東縣（僅恆春半島）平均風力6-7級、陣風9-10級達到《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上的停班停課標準。

氣象署公布最新風雨預報。（翻攝自氣象署）

雨量部分，15日20時到16日20時24小時累積雨量預測顯示，台東縣山區200-340毫米已達《各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽表》之警戒值。

氣象署表示，根據最新資料顯示，第25號颱風過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北轉東北東移動，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。