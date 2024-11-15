1部混凝土車15日下午1時45分，行經水源快速道路往南，經過師大路匝道轉彎處突然自撞圍牆，翻車後掉落下方平面車道，擦撞到1部自小客車，47歲混凝土車黃姓駕駛重傷送醫，經搶救後仍在下午3時49分宣告不治。
中正二警方指出，初查混凝土車是自撞匝道圍牆才導致翻車，遭波及的平面道自小客車逃過一劫，僅車體受損，自小客車內無人受傷，目前已調閱監視器釐清事故發生原因，另在水快、師大路沿線進行交通管制。
警方另啟動交通快打部隊，在事故路段加強交通疏導，呼籲民眾行經附近路段減速慢行，或可改道以免堵車。
1部混凝土車15日下午1時45分，行經水源快速道路往南，經過師大路匝道轉彎處突然自撞圍牆，翻車後掉落下方平面車道，擦撞到1部自小客車，47歲混凝土車黃姓駕駛重傷送醫，經搶救後仍在下午3時49分宣告不治。
中正二警方指出，初查混凝土車是自撞匝道圍牆才導致翻車，遭波及的平面道自小客車逃過一劫，僅車體受損，自小客車內無人受傷，目前已調閱監視器釐清事故發生原因，另在水快、師大路沿線進行交通管制。
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