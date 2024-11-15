中華大學特別邀請產學合作好夥伴HERE，向市長團介紹在亞太的布局。（中華大學提供／王惠慧新竹傳真）

北海道美唄市長桜井恒14日率團訪問中華大學，與副校長解鴻年共同簽訂產學合約，延續雙方十年的情誼。市長桜井恒首次到台灣，對於台灣的美食及大自然景色印象深刻，更大讚今年暑期到美唄市實習的中華大學學生表現十分優異表現。

中華大學觀光學院院長張馨文說，自2014年起與北海道美唄市簽訂產學合約後，便與北海道美唄市政府，以及北海道自行車旅行社等單位有著密切的產學配合。儘管在2019年後受到疫情影響，中斷活動交流， 但很快的在2024開始重返計畫。

多年來藉由教育部的學海計畫，已累積選派35位學生到北海道學習交流，成為當地的觀光大使。其中，也包括今年暑期5位由計畫主持人吳佩縈老師，選派至美唄市實習1個月的學生，在政府的支持下，參訪知名的安田侃彫刻美術館、溫泉會館，以及雪地樂園，讓學生親身感受當地文化，同時培育學生自主規畫旅遊等能力，強化學生的實務經驗與競爭力。

美唄市長桜井恒此行率領經濟部觀光課長置田孝浩、主事三好純貴，stay bibai協會常務董事工藤健，以及市政府專員近藤孝志及翻譯等7人，到中華大學簽署產學合約，校方則由副校長解鴻年出席代表續約。

桜井恒首次抵台進行交流，對於校園內大自然的環境，尤其印象深刻。他有感而發表示，重視大自然保育及環境永續是現今所有國家的目標，美唄市擁有「國際重要濕地」宮島沼及天然的雪資源，政府相當重視環境永續和保育。

例如，運用大雪替資料中心的伺服器降溫，減少發電碳排放，再以融化的雪水養殖「雪鰻」，增加政府收入來源。在發展觀光業的同時，也顧及環境永續及保育。

桜井恒也不忘提到，暑期實習的5位學生們，在美唄市的成果發表上相當亮眼，讓他深受感動，更現場大秀中文：「我愛中華大學！」，盼未來藉由拓展自行車觀光等方式深化雙方合作，能夠讓更多台灣人認識美唄市。