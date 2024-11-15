女星紀文惠演藝事業橫跨戲劇、唱片，演過《吐司男之吻》、《月光森林》和《光陰的故事》等戲，並參加節目《金曲超級星》藝人歌唱大賽，她2014年推出專輯《愛 啟程》後就沒有作品，消失在螢光幕前，直到Sandy（吳姍儒）昨（14日）曬出慶生照，紀文惠才終於現身了。

照片中，紀文惠頂及肩中長髮、化淡妝，身穿白色短袖上衣與黑色背心入鏡，打扮簡約又有型，11月5日度過45歲生日的她，開心和姊妹在蛋糕前許願、吹蠟燭慶生。而紀文惠睽違10年終於現身，長相根本沒有變，超凍齡的外表沒有讓歲月在臉上留痕跡，讓網友看了又驚又喜，留言：「久違的紀文惠」、「原來你們是朋友」。

Sandy曬聚會照，還出現好久不見的紀文惠。（圖／Sandy Instagram）

紀文惠是模特兒出身，以高䠷身材、招牌單眼皮和清新氣質打開知名度，早期拍過許多廣告作品，後來轉戰戲劇，演出《吐司男之吻》、《月光森林》和《光陰的故事》等戲，接著在2010年參與《金曲超級星》藝人歌唱大賽，拿下第9名，隔年推出《紀文惠》專輯，成為歌手。

感情方面，紀文惠2012年和交往2年的導演吳建新結婚，2014年生下女兒後，逐漸淡出演藝圈。這回紀文惠睽違10年露面，外表和過去根本沒差別，凍齡的外貌也讓粉絲驚訝不已。