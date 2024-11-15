基隆市歷年運動人才輩出，但因少子化影響，體育班不僅名額有限，另有跨區就讀限制，還有升學問題，導致增班困難。基隆市政府表示，希望有體育專長的學生若沒就讀體育班，也能在一般學校延續體育專長訓練，並已著手草擬國中小運動成績優良學生升學輔導辦法，期許在體育班制度外也能培養運動人才，讓體育專長學生能升學也不必放棄訓練。

教育處表示，基隆市各級學校歷來依教育部「高級中等以下學校體育班設立辦法」以體育班方式培育優秀選手，但體育班名額有限，還有升學以及跨區問題，增班也非常困難。

基隆市政府將推出國中小運動成績優良學生升學輔導辦法，期許在體育班制度外也能培養運動人才。（基市府教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處舉例，例如在基隆的國立台灣海大附中，在114學年度即透過運動績優生管道，發展籃球專項運動績優生，讓熱愛籃球的學生更自主彈性訓練，並兼顧課業需求；反之在基隆市國中小端長年則僅有體育班一途，限縮學生運動發展的選擇性及可能性。

市長謝國樑表示，為協助基隆熱愛體育的孩子有更好的升學管道，市府會匯集各方專業意見，研議運動成績優良學生升學輔導辦法，未來也會持續透過訂定相關辦法，向中央爭取經費補助，盡全力提供選手們健全的體育環境。

教育處體育保健科長楊永芬表示，目前體育班名額有限，因此希望有體育專長的學生，沒有念體育班到一般學校升學時，也能延續體育專長，會在特定學校配置特定體育專長的教練，比如羽球等，讓學生選擇就讀，打破學籍，升學也能兼顧體育專長的訓練。

楊永芬強調，教育處為拓展體育專長學生升學進路，鼓勵學校發展運動專項，已在7、8月邀請體育署中央委員及中、小學校長研商，新設國中小運動績優生管道，並草擬「基隆市國民中小學運動成績優良學生升學輔導辦法」，嘗試於體育班制度外，培養更多優秀運動人才並提升整體運動水準，正由法規小組審議，預計經市務會議通過後辦理。