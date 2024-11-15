東元第三季營收134.57億元，季減7.4％，年減10.7％；毛利率26％，優於上季的25.2％及去年同期的24.6％；第三季營收減少原因，主要機電系統在北美及中國市場營收年減7.9％及智慧能源離岸風電工程收入年減26.5％所致，但相對整體機電系統及智慧生活營收占比提升，帶動毛利率提升；此外，今年部分股利延至第三季入帳，稅後淨利19.03億元，季增8.1％，年增71.6％，單季每股盈餘0.84元。

累計前三季營收417.13億元，年減7.4％，毛利率25.7％，稅後淨利49.52億元，年減3.04％，每股盈餘2.17元。前三季營收比重方面，機電系統占比53％，智慧能源占比19.9％，智慧生活占比20.7％。

范炘指出，北美綠能尤其氫能源需求一直發酵，東元在綠色能源方面，第四季已取得北美製氫廠設備近400萬美元訂單，同時也在積極爭取2025年台電STATCOM標案，另外，也申請售電執照中，希望明年第一季取得，是東元成為虛擬電廠重要一步。

今年9/24東元取得變壓器廠商伸昌電機約57.2％股權，成為該公司最大股東，並已經完成交割。透過東元快速切入北美與台灣市場，跨足69~161kV電力變壓器的業務。此項併購案今年第四季開始貢獻東元集團營收。

10/24與臻鼎簽署戰略合作框架協議，首波將在「智慧能源管理」項目展開全方位合作，共同推進PCB產業的低碳節能和綠色轉型。雙方將以每年減碳5,000噸以上為目標，後續會持續跟其他廠商合作。

東元今年第三季在美國德州廠完成充電樁產線建置，對於川普上任後的影響，范炘認為，客戶看法分歧，部分不受補貼干擾，實際情況還要繼續觀察；另外，第四季於東南亞擴大IDC工程工作團隊，布局東南亞尤其馬來西亞等地的資料中心商機。

中國居民消費價格指數（CPI）年增率，從今年3月來都維持在0.5％以下，顯示民生消費力仍未見明確提升。范炘指出，東元近來在中國市場沒有成長，但力守獲利，且逐步開展華南、華北市場，明年進一步拓展大西部業務，也希望東部區域或傳統深圳、廣州等受外銷影響地區，透過開拓華南、華北業務來互補，期盼明年新業務能讓中國市場事業趨於穩定。

觀察第四季營運情況，機電系統營收季增，但成長多少取決於美國及中國市場成長，表現則與去年持平；智慧能源季增、年減；智慧生活營收季減、年增，東元整體營收與上季持平，主要因為部分產品季節性產品，第四季非傳統旺季，但仍優於去年同期。