AES-KY今天下午舉行線上法說會，由宋維哲親自主持，AI伺服器高效能運算(HPC)不僅推升電源往更高瓦數發展，亦讓扮演維持電力穩定供應的BBU(Battery Backup Unit)(備援電池模組)重要性大幅提升，AES-KY於2019年切入大型資料庫中心BBU工業儲能市場，並於2020年下半年開始大量出貨至美系CSP(雲端服務提供者)，隨著AI伺服器建置需求激增，AES-KY挾技術優勢，近兩年BBU業務呈現高度成長，佔公司營收比重已逾50%。

宋維哲表示，隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，BBU整體市場數量及營收都會較今年成長，2024年及2025年需求都已經底定，明年BBU需求是樂觀的。

在電動自行車部分，宋維哲表示，過去兩年AES-KY營運受到2023年開始歐洲自行車高庫存的影響，2024年上半年市場處於相對修正，2024年下半年我們幾個主要二輪車市場客戶如同其他同業法說一樣，處於U型反彈的右邊，雖然每家客戶狀況不一致，但好的客戶庫存已在正常水準，我們認為最壞狀況已過，預期第4季需求會比第3季高，明年拉貨力道會更好。

AES-KY 2024年前3季合併營收為68.47億元，稅前淨利18.35億元，歸屬於母公司淨利14.43億元，每股盈餘16.9元，其中第3季合併營收23.65億元，年增率4.9%；營業毛利9.38億元，年增率10.3%。歸屬母公司稅後淨利5.35億元，較去年同期增加19.95%，每股盈餘6.27元。

宋維哲表示，第4季看起來相對樂觀，2025年主力產品線都比今年好，對2025年抱持審慎樂觀態度；在毛利率部分，毛利率提升主要是靠產品組合及工廠營運優化，接毛利率較好的案子，我們也花很大功夫將工廠體質調整好，未來無論去越南/歐洲或是墨西哥都可以做到進一步提升。