AXN 67頻道網羅多部影視佳作，從驚悚刺激的犯罪調查劇、懸念迭生的懸疑推理片，到振奮人心的體壇傳奇故事，一系列電影鉅作與高收視影集於AXN頻道隆重登場，為觀眾帶來無與倫比的觀影體驗。

首先是全球票房逾20億的美國傳記電影《AIR》，將於17日全台電視獨家首播，帶領觀眾一探運動龍頭品牌Nike改寫體育與流行文化的傳奇之路。同時，AXN頻道於週間黃金時段帶來八九點美劇線，由觀眾引頸期盼的偵查犯罪影集《聯邦調查局FBI》第6季於11月每週一至五晚間8點熱血回歸，偕同衍生劇《聯邦調查局：頭號通緝》和《聯邦調查局：國際刑警》帶來全新的破案挑戰。

全球票房逾20億的美國傳記電影《AIR》，將於17日全台電視獨家首播。（圖／AXN提供）

《CSI犯罪現場：邁阿密》於12日起每週一至五晚間9點一連七季播出，由墨鏡男神何瑞修帶觀眾揭開險象環生的案件真相。為回饋廣大粉絲朋友，AXN頻道更攜手通路領導品牌摩曼頓及相關單位，帶來大小朋友最愛的看電視抽大獎，祭出多重運動迷必收好禮，現在就跟著AXN 67頻道一起享受精彩劇情、熱血迎寒冬。