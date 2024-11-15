屏東19歲男子許濸雄在去年10月縱火刺青店，導致老闆夫妻倆死亡，案發後還辯稱自己有憂鬱症，法官15日依殺人罪判許無期徒刑、褫奪公權終身，對此，被害家屬認為判太輕，擔憂許在44歲就能申請假釋出獄，屆時他們將生活在恐懼中，因為許曾在審理期間放話要殺他們全家。

「我們期待的是死刑！」被害家屬指出，法官雖判許無期徒刑，但一般民眾或許不知道，所謂無期徒刑的刑期是25年就可以假釋，也就是說，許現在19歲、而25年後他才44歲，那時候就可以申請假釋出獄了。

家屬還稱，他們在審理期間聽到許在羈押時的會客錄音檔說，「等他出獄後要殺我們全家，要殺光出庭作證的證人」，我們擔心害怕這個喪盡天良的殺人魔出來之後，我們要過著恐懼的生活。

家屬強調，這是2條人命，而且許在過程中不斷表現出想要報復的心態，他只要不開心就想要誰死，這種人應該要判死刑，無期徒刑實在太輕了，但現在的司法大概就是這樣，不過他們會繼續努力，至於會不會上訴，將待與律師商討後決定。

家屬也感謝道，這一年來很漫長、很煎熬，很謝謝屏東地檢署的檢察長、檢察主任、檢察官的用心協助，也謝謝陪同的2名律師以及犯保協會的人員，大家辛苦了。

去年10月29日清晨4時31分許，屏東市民享路的刺青店民宅1樓傳出火警，警消獲報緊急派員搶救，5時16分撲滅火勢，這場惡火造成28歲陳姓老闆娘送醫不治、30歲黃姓老闆重傷，而黃姓老闆在加護病房搶救8天後不治。

警方在案發後不到10小時逮到涉嫌縱火的19歲許濸雄，許嫌在偵訊時強調自己患有憂鬱症，更拿出相關藥物佐證，並強調自己只是要給對方警告，沒想到會鬧出人命，但警方事後調查發現，許嫌不僅沒有醫師證明，更未領有手冊，而旁人也怒斥，「這人的精神根本比我們都正常」。