法人關注合併案時程等細節，林維俊強調，簡單講，目前正積極在跟主管機關溝通中，在金管會指導下，台新會做好充足完善計畫，有好消息會與外界分享；而從10月9日台新及新光股東臨時會通過後，兩金控與員工及工會溝通，持續傾聽員工心聲。

對於合併進度，林維俊說明，新光銀行公會近期要選任協商代表，以利後續程序跟合法性正當性，兩金控都充分理解予以配合，會等待他們選出協商代表後，再來進入實質的討論。

不過，近日市場解讀合併案卡關，對於合併進度等細節，林維俊也重申，持續與主管機關溝通，台新會提供相當多的數字，也會接受金管會的指導並修正計畫，「我們不對送件日期做臆測，也不對是否需要增資，或是增資多少臆測」，只能說現階段與主管機關溝通沒有卡關，而是在進行溝通過程，合併案按照規劃在執行，盼在主管機關指導下，完成最後一哩路。

至於合併後股利將擴大，台新後續股利配發，是否維持過去政策。林維俊表示，因股本將大幅增加，管理階層將向董事會提供建議方向，提高現金股利比重，並降低股票股利比重，今年前十月台新金EPS達1.25元，且帳上有超過90億元未分配盈餘，扣除特別股股利，台新有能力發出具競爭力的普通股現金股利。

林維俊表示，雖然股利政策是董事會職權，且離明年配發股利時間點還早，但方向上就是提升現金股利、降低股票股利，以目前獲利狀況加上未分配盈餘水位，股利派發政策「我們有信心、不擔心」。