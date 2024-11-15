台北市政府消防局於今天(15日)中午假局本部3樓舉行第176次醫療顧問委員會議，會中頒發第13屆醫療顧問委員聘書，並歡迎臺北醫學大學附設醫院趙君傑主任及臺北榮民總醫院陳燕嘉主任等新任委員加入。本屆醫療顧問委員會成員包含臺大、臺北榮總、北醫、三總、新光、國泰、馬偕、萬芳、雙和、振興及市立聯合醫院忠孝、松德院區等12家北市急救責任醫院之副院長、急診主任或主治醫師，以及衛生福利部醫事司司長、北市衛生局醫事管理科科長等共計18名委員，如此堅強之陣容儼然是北市緊急救護強而有力的後盾及推手，持續為成就到院前緊急醫療救護(EMS)之大業齊心協力。

消防局指出，「金鳳凰專責救護隊」於民國88年6月1日成立，並於89年11月創全國之先成立醫療顧問委員會，正式運作至今已有24年，期間所有的醫師群策群力，為串聯生命之鏈不遺餘力，逐步從規劃面、教育面、執行面及品管面落實各項作業，並經由與外勤救護人員的密切互動，了解第一線執勤人員的想法與需求，作為救護人員與醫院及消防局的溝通媒介及橋樑，緊密結合衛生與消防體系之專業，一路走來，不斷促進北市緊急醫療網的進步及緊急救護水準提昇。

消防局表示，在臺大醫院雲林分院馬惠明院長(現任榮譽主任委員)的領導下，經過多年努力，消防局緊急救護科於去(112)年度榮獲第6屆亞洲急診醫學會最佳機構獎，更於今(113)年度創下多項佳績，包括全國首創結合警、消、衛之危機處理團隊(CIT)榮獲市府創意提案跨域整合特優獎，以及緊急救護學院榮獲台灣急診醫學會2024EMS金梧桐團體獎等殊榮。

而在現任第12屆李彬州主任委員的帶領下，醫療顧問委員會設立3個專責小組，分別針對研究案審查、緊急救護處置標準作業流程、各項救護器材性能及規格進行把關。除了監控各項EMS品管指標外，更創建「急重症整合系統」、優化OHCA急救處置原則及試行院前通報ECMO小組，消防局的5G視訊聯防系統更已成功拓展至離島地區如澎湖及馬祖，協助偏鄉地區提升緊急救護品質。

值得一提的是，消防局救護團隊至今已成功救活1,691位到院前心肺停止患者康復出院，讓1,691個家庭重拾希望與歡笑。臺北市在市長帶領之下，積極推動市政、好成績不斷，在遠見雜誌公布的「2024年縣市總體暨永續競爭力調查」中，臺北市共獲得7項冠軍，榮登總榜全臺冠軍寶座，且在12項分榜排名中，臺北市在「公共安全與消防」、「醫療衛生」項目均名列六都第一！未來，消防局將持續強化救護人員專業訓練及技術水準，並致力於提升救護服務品質，期能救助更多瀕臨危難的生命，臺北市政府亦持續以「永續共融、希望首都」的願景持續邁進，打造臺北市成為「運動、安全、未來之都」。